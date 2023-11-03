بروتوكول تعاون بين كلية طب جامعة القاهرة ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة

وقعت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بروتوكول تعاون مع كلية طب جامعة القاهرة وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور خالد أمين المدير الطبي وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وجاء توقيع البروتوكول بهدف توفير خدمات صحية للطلاب والأجهزة الطبية المطلوبة للمستشفى التعليمي بكلية طب جامعة القاهرة.

وصرح الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب جامعة القاهرة أن البروتوكول يهدف إلى عقد دورات تدريبية مع الفتيات الملتحقات بالكلية عن الصحة الإنجابية والقضاء على السمنة، وذلك بالتنسيق وإشراف كامل من إدارة الكلية.

وقال الدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة أن البروتوكول جاء في إطار التعاون المشترك بين المؤسسة وكلية طب جامعة القاهرة لتنفيذ العديد من القوافل الطبية الوقائية للكشف على الطلاب الدارسين بالكلية، وذلك تحت رقابة وإشراف لجنة طبية من إدارة الكلية.

وأضاف الدكتور خالد أمين المدير الطبي وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة أن البروتوكول شمل اتفاقًا بالتعاون المشترك بين الطرفين الذي يهدف إلى إقامة عدة فعاليات ودعم طلاب كلية الطب وتعزيز المسئولية المجتمعية للتوعية بكل ما يتعلق بصحة المرأة.

وأشار زكي محمد عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة أن توقيع البروتوكول يهدف إلى تنفيذ حلول مبتكرة تساهم بفعالية تتماشى مع رؤية 2030 للتنمية المستدامة في مجال الصحة العامة.