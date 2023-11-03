الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تضبط 8826 قضية تسول

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر (أكتوبر 2023) عن ضبط عدد (8826) قضية تسول .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث وأعمال التسول لما لها من آثار اجتماعية.

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجهت حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالوزارة استهدفت ضبط مرتكبى أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام ومحيط المدارس والجامعات والمعاهد بدوائر أقسام ومراكز شرطة (التجمع الأول  - النزهة – مصر الجديدة – الدقى – شبرا الخيمة أول – إمبابة – الوراق – أوسيم) بمحافظات "القاهرة - الجيزة – القليوبية".

وأسفرت الجهود عن ضبط  قضيتين فى مجال استغلال الأحداث، و(219) متهما لقيامهم بأعمال تسول واستجداء المارة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، (73) قضية فى مجال ضبط جرائم الآداب العامة، (61) قضية مزاولة مهنة "سايس" بدون ترخيص، (33) قضية أحداث معرضين للخطر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

 

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