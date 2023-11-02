إجراءات قانونية من سكارليت جوهانسون ضد تطبيق ذكاء اصطناعي استنسخ صورتها

أفادت مجلة فارايتي أن الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار سكارليت جوهانسون اتخذت إجراءات قانونية ضد مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخدام صورتها في إعلان دون إذن.

روج الإعلان الذي تبلغ مدته 22 ثانية لمحرر صور يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar، ويقال إنه استخدم نسخة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من صوت وصورة جوهانسون.

أظهر الإعلان مقطعًا حقيقيًا لجوهانسون في مقطع من وراء الكواليس للأرملة السوداء يقول "ما الأمر يا رفاق؟ إنها سكارليت وأريدكم أن تأتيوا معي...". ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ونسخة مستنسخة من صوتها للترويج لتطبيق الذكاء الاصطناعي. يوجد أسفل الإعلان عبارة مكتوبة بخط صغير تنص على: "الصور التي أنتجتها Lisa AI. لا علاقة لها بهذا الشخص". تظل العديد من تطبيقات Lisa AI التي أنشأتها شركة Convert Software موجودة على App Store وGoogle Play، وفقًا لـ Variety، لكن الإعلان لم يعد يظهر على X.

وقال محاميها كيفن يورن إن جوهانسون "تتعامل مع الوضع بصفة قانونية". وأضاف "نحن لا نتعامل مع هذه الأمور باستخفاف. ووفقا لمسار عملنا المعتاد في هذه الظروف، سنتعامل معها بكل سبل الانتصاف القانونية المتاحة لنا".

يتمتع يوهانسون بأحد أشهر الوجوه (والأصوات) في هوليوود وهو المتحدث باسم الشركات الراقية بما في ذلك Dolce & Gabbana وLouis Vuitton. بالنظر إلى ذلك، فمن الصعب تصديق أن شخصًا ما قد يحاول حتى سرقة مظهرها، إذا كان الادعاء دقيقًا (وهو ليس بالضبط تأييدًا صارخًا لجودة الإعلانات على X).

تعد فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي لسرقة صور المشاهير ظاهرة جديدة نسبيًا، لذلك لا تزال التداعيات القانونية قيد الدراسة. في إحدى الحوادث البارزة، حذر الممثل توم هانكس معجبيه على وسائل التواصل الاجتماعي من أن مقاطع الفيديو التي تستخدم نسخ الذكاء الاصطناعي التي تشبهه تُستخدم لترويج المنتجات بشكل احتيالي.

على الرغم من أنها لا تزال منطقة رمادية قانونية، إلا أن بعض الولايات لديها قوانين ذات صلة بحقوق الخصوصية، حيث تسمح ولاية كاليفورنيا برفع دعاوى مدنية للاستخدام غير المصرح به في الإعلان أو الترويج لـ "اسم شخص ما أو صوته أو توقيعه أو صورته أو ما يشبهه".