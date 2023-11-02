البحيرة تشن حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ، والتي أسفرت عن إزالة 68 حالة تعد بمساحة 15421 م2 بنطاق 7 مراكز عبارة عن إزالة 24 حالة تعد علي الأرض الزراعية على مساحة 9207 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بنطاق قريتي كوم زمران، ومؤسسة البستان بالدلنجات.

وتمكنت الحملة من إزالة 10 حالات تعد بمساحة 2026 م2 عبارة عن أعمدة خرسانية وصبة سطح وقواعد بقرية محلة ثابت بالرحمانية ، 13 حالة تعد بمساحة 1350 م2 بقري كوم البركة، وسيدى غازى والبسلقون و الحاجر بمركز ومدينة كفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات خرسانية، 3 حالات تعد بمساحة 800 م2 بنطاق قرية الحمراء بوادي النطرون عبارة عن أسوار ومباني بالطوب البلوك،5حالات تعد بمساحة 751 م2 عبارة عن أعمدة وقواعد خرسانية وشدات خشبية بشبراخيت ،7 حالات تعد بمساحة 667 م2 عبارة عن ردم حفرو سملات واعمدة خرسانية بمركز رشيد ،6حالات تعد بمساحة 620 م2 عبارة عن شدات خشبية ومباني بالطوب الأحمر والأبيض بإدكو.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون ،وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور ،وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ ،والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين ، وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.