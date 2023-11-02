ضبط 5 أطنان من الحشيش بقيمة 350 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية فى ضبط 5 أطنان من مخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بحوالى 350 مليون جنيه بالبحر الأحمر وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) تهريب كميات من مخدر الحشيش بمحافظة البحر الأحمر.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بإحدى المناطق بمحافظة البحر الأحمر، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مقتل 4 من عناصر التشكيل وإصابة الخامس، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت (5 أطنان) وكذا (4 بنادق آلية وخزائنها – كميات من الطلقات النارية).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (350,000,000) مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.