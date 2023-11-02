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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يكرم المشاركين في أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يكرم المشاركين في أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لادائهم المتميز في عملهم.

وقال المحافظ إن المكافآت والتحفيز؛ لخلق روح المنافسة الشريفة بين القيادات؛ وكذا لتحفيز مرؤسيهم بصفة مستمرة للوصول والحفاظ على النجاح المستمر في العمل الإداري والميداني، مضيفا أنه من السهل الوصول للقمة ومن الصعب الحفاظ عليها.

جاء ذلك في إطار تشجيع وتحفيز العاملين والمتميزين في مختلف المجالات، وبحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، مديري المديريات، ومديري الإدارات بالديوان العام،  اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية، المهندسة رباب رافت احمد المشرفة علي البرنامج الانمائي بالمحافظة، محمد صلاح حامد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

جاء التكريم خلال استقبال المحافظ لهم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وذلك للمشاركة المتميزة في فعاليات أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية.

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