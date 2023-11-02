وكيل "صحة سوهاج" يتفقد المركز الإقليمي للتدريب

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج، للاطمئنان على إمكانات المركز وجاهزيته لتنفيذ البرامج التدريبة المعتمدة، طبقا لأفضل المعايير القومية والعالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالتعليم الطبي، والتدريب والاستثمار في الأفراد أعضاء الفرق الطبية العاملة بالمنشآت الصحية.

جدير بالذكر أن المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج والذي تم إنشاؤه عام 2017 يحتوي على عدد ست قاعات للتعليم الطبي والتدريب وهي قاعة المؤتمرات سعة 100 متدرب وقاعة للاجتماعات سعة 70 فرداً وقاعة للاجتماعات الصغرى سعة 14 فرداً ومركز لتدريب وامتحانات الحاسب الآلي سعة 16 متدرباً ومركز لتدريب برامج أساسيات دعم الحياة والإنعاش القلبي الرئوي وبرامج الإنقاذ القلبي سعة 8 - 16 متدرباً وقاعة متعددة الأغراض سعة 20 - 40 متدرباً .

كما اطلع وكيل الوزارة على الشهادات المعتمدة الحاصل عليها المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج حيث حصل المركز على شهادة الاعتماد على المستوى القومي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأُدْرِج ضمن المراكز الحكومية المعتمدة قوميا في مجال التدريب الطبي والحاسب الآلي واللغات والإدارة .

كما اُعْتُمِد المركز من الهيئة العربية لخدمات الحاسب الآلي والبرمجيات بدبي ARABIA لمنح تدريب وامتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي واُعْتُمِد المركز أيضا من جمعية القلب الأمريكية AHA لتقديم برامج تدريب إنقاذ القلب H. S. وبرنامج الإنعاش القلبي الرئوي CPR وبرنامج أساسيات دعم الحياة BLS بالإضافة إلى الأنظمة الصوتية والمرئية ومانيكانات وأجهزة محاكاة التدريب الطبي .

واختتم الدكتور أحمد حسن أبو هاشم زيارته للمركز بالتأكيد على ضرورة تطوير منظومة التعليم الطبي المهني والتدريب بالمحافظة وتنفيذ البرامج التدريبة المعتمدة طبقا لأفضل المعايير القومية والعالمية والتي ستعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج.