انقلاب ميكروباص يصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة بأطفيح

أصيب، منذ قليل، 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقى العلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.