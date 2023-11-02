اختتم قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة احمد حمزة فعاليات ورش التلي والتى نفذتها ياسمين جاد محمود بمقر القصر، وذلك في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

واستمر العمل علي تنفيذ قطع فنية مستوحاة من التراث و تهدف الورشة إلى الحفاظ على هذا الفن المصري الأصيل من الاندثار وتعليم المشاركات هواية وحرفة ذات رأس مال بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير وكذلك تشجيع وتدعيم كل من له هواية تتعلق بالأعمال اليدوية.

ورشة التلى تختتم فعاليتها بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورشة التلى تختتم فعاليتها بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر