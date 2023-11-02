الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

تصدرت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة، بعدما أعلن عن فرص وظيفية في (طاقم الخدمة الجوية) من خلال حضور المقابلة الشخصية والتقديم المباشر.

شروط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية

ونوهت إدارة الخطوط الجوية السعودية، أن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو ابن مواطنة.

أن يكون العمر ما بين 20 و 30 عاماً.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية كحد أدنى وبتقدير جيد فأعلى.

المستندات المطلوبة لوظائف الخطوط الجوية السعودية

السيرة الذاتية.

صورة الهوية الوطنية أو الإقامة.

صورة الشهادة العلمية.

صورة شخصية بمقاس 4*3.

موعد المقابلة الشخصية لوظائف الخطوط الجوية السعودية

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية، أن موعد المقابلات الشخصية للوظائف الشاغرة، هو يوم الاثنين 1445/4/22 هـ (الموافق 2023/11/6 م) من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً ويستمر حتى يوم الأربعاء 1445/4/24 هـ (الموافق 2023/11/8 م).

رابط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية

ويمكن التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية، من خلال الرابط التالي “اضغط هنــــــــــا”.