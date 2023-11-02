بعد استشهادها.. من هي الفنانة إيناس السقا وتفاصيل آخر لحظات

تصدراسم الفنانة الفليسطينية إيناس السقا مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية،وذلك بعد استشهادها مع وابنتيها إثر القصف المتواصل على قطاع غزة.

إذ أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن استشهاد الفنانة الفلسطينية وابنتيها " لينا، سارة، ".

قائلين “استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها " لينا، سارة، أثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

إيناس السقا

من هي الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

اسمها بالكامل إيناس محمد السقا من مواليد غزة 26 مارس عام1970 ، درست هندسة الديكور وحصلت أيضاً على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة، شاركت في العديد من الأعمال الفنية على المسرح وكانت من أوائل العاملات فيه ومن بين المسرحيات التي قدمتها كانت “الدب”، “في شي عم بيصير”وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

أعمالها الفنية

مسرحية "الدب" و"في شي عم بصير" بالتعاون مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

مسرحية "فيلم سينما" للمخرج حسين الأسمر عام 2009.

مسرحية "كل شي تمام" نص لعاطف أبو سيف و إخراج حسين الأسمر عام 2010.

مسرحية "نساء غزة وصبر أيوب" للمخرج سعيد البيطار عام 2011. وحضر الافتتاح الفنان السوري دريد لحام وزوجته.

مسرحية "كلهم أبنائي" للمخرج ناهض حنونة، نص لآرثر ميلر عام 2011.

فيلم "ميلاد" للمخرجة أماني أبو رمضان عام 2008.

فيلم "عصفور الوطن"، إخراج مصطفى النبيه عام 2010.

فيلم "سارة" للمخرج خليل المزين، وهو فيلم روائي طويل حاز العديد من الجوائز العالمية عام 2014.

إيناس السقا

اللحظات الأخيرة في حياة إيناس السقا

وحكي إسلام قاسم، أحد أقارب الفنانة الفلسطينية إيناس السقا " أخر لحظات عاشتها قائلا:" بنت عمي إيناس السقا وابنتيها شهيدات عائلة أبو سيدو، تم التعرف عليهن اليوم في مستشفى الشفاء بغزة، كل الرحمة والخلود للشهداء.. ريتا كانت مع أمها إيناس وأخواتها لين وفرح وأخيها إبراهيم نازحين في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وبعد تهديده بالأمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة ، حيث تم استهداف المنزل على رؤوس اللي فيه".