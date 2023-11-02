قصف إسرائيلي على محيط مستشفى القدس بجنوب غزة

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مكثف على محيط مستشفى القدس الذي يتبع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بحي تل الهوى جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الصحة الفلسطينية: 9061 شهيدًا بغزة و2060 بلاغًا عن مفقودين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة المحصر منذ بدء الحرب، إلى أكثر من 9000 بينهم 3760 طفلا.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى 9061 منهم 3760 طفلا و2326 سيدة والمصابين إلى 32000، متهما الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة تلو أخرى ويركز على المناطق المأهولة بالسكان

كما أكد أن الوزارة تلقت حتى الآن 2060 بلاغًا عن مفقودين من بينهم 1150 طفلًا.

وأشار المتحدث باسم الوزارة الفلسطينية إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة فى 24 ساعة راح ضحيتها 256 شهيدا، محذرا من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي.

ودعا كل الأطراف توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل، محذرا من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط شهيدان و6 إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والبيرة وقلقيلية بالضفة الغربية.

كما استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم، مخيم "الشاطئ" فى قطاع غزة.

وقالت مصادر بالقطاع، إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ مُحيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مُخيم الشاطئ، علما بأن المدرسة تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

يُشار إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر ارتفع – حسب آخر تحديث لوزارة الصحة في القطاع - إلى 8805 بينهم 3650 طفلا، و2252 امرأة، ومن المقرر أن تنشر الوزارة التحديث الجديد في وقت لاحق اليوم الخميس.