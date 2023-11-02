فودة يستقبل قائد القوات متعددة الجنسيات في إطار اللقاءات الودية المتبادلة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء إيڤان ويليامز قائد القوة متعددة الجنسيات، والوفد المرافق له، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ اليوم الخميس.

جاء ذلك اللقاء في إطار تبادل اللقاءات الودية بين المحافظة والقوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

من جانبه قدَّم قائد القوة الشكر والامتنان لمحافظ جنوب سيناء لاستقباله بمكتبه، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الترحيب.

أثنى ويليامز علي ما تم إنجازه من أعمال تطوير ومشروعات وخصوصًا في مجال المشروعات صديقة البيئة، والمثلث الأخضر، والتي تمت خلال الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ الذي عقد بشرم الشيخ، نوفمبر من العام الماضي، وأيضًا الأعمال التي تم استكمالها بعد المؤتمر، مشيرًا لإعجابه بما يتم حاليًّا من أعمال تطوير شاملة لمنطقة سانت كاترين.

تطرق الحوار إلى الإشارة لزيارة سفراء الدول المشاركة في القوة التي تتم كل عام والمزمع تنفيذها أواخر فبراير 2024.

دعا محافظ جنوب سيناء قائد القوة لحضور مراسم العلم بساحة العلم بطابا في العيد القومي للمحافظة يوم 19 مارس المقبل.

وفي ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء كتاب عن أهم مقاصد ومناطق الغوص وأفضل مناطق الشعاب المرجانية بالمحافظة، وتم تبادل الصور التذكارية.

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