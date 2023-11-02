ختام فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

اختتم قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد.

يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

جاء ذلك في إطار جهود القصر لتنظيم دورات وورش عمل إبداعية تساهم في تطوير المواهب الشابة في مجالات الفن والثقافة. حضر الورشة مجموعة من المشاركين الشباب المهتمين بصناعة الأزياء، حيث قدمت مصممة الأزياء حفيظة سعد دروسًا متخصصة تشمل تقنيات التفصيل والخياطة، وكذلك استعراض لآخر اتجاهات الموضة في عالم الأزياء.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين في تطوير مهارات تصميم الأزياء وتطبيقها على أرض الواقع. وعلى مدى عدة أيام، قامت حفيظة سعد بتقديم النصائح والمشورة للمشاركين حول استخدام الألوان والقماش واختيار التصاميم المناسبة لكل فصل، وطرق التفصيل المختلفة التي تساهم في إضافة لمسة فنية فريدة على الأزياء.

وأعطت حفيظة سعد دروسًا عملية في تقنيات الخياطة المختلفة، بدءًا من خياطة الخيوط والفُرش وصولاً إلى تقنيات الرباط والطيات. تعاون المشاركون في الورشة معًا لتطبيق هذه التقنيات على قطع الأزياء التي صمموها بأنفسهم، حيث استفاد الجميع من تجارب ومعارف بعضهم البعض.

وتعد هذه الورشة جزءًا من سلسلة أنشطة قصر ثقافة جمال عبدالناصر التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والتصميم في المجتمع، وتشجيع الشباب على ممارسة فنون مختلفة. يعمل القصر على استضافة ورش عمل وندوات تعليمية ومسابقات في مجالات متنوعة، بهدف دعم المواهب الشابة وتنمية مهاراتها، وتوفير بيئة تعليمية تشجع على الإبداع والتفكير الابتكاري

وعلي مدار الموسم قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها حيث قدمت العديد من النماذج التفصيل منها فستان سواريه وبلوزات والتي نالت إعجاب الجميع وأثنى الحضور على خبرة المصممة حفيظة سعد في هذا المجال وعلى طريقة توصيل المعلومات بسهولة وتفهم، كما قدمت المصممة النصائح والإرشادات للمبتدئين في هذا المجال والمهتمين بالخياطة والتفصيل.

وتعد هذه الورش جزءًا من برنامج قصر ثقافة جمال عبدالناصر المتنوع الذي يهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي. ويأمل المسؤولون عن القصر في الاستمرار في تقديم الفعاليات الثقافية والفنية للمجتمع المحلي وسوف يتم الإعلان عن الفعاليات القادمة في وقت لاحق.

وستستمر الورش والدورات الإبداعية المقدمة في قصر ثقافة جمال عبدالناصر، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من الفعاليات والمشاريع المستقبلية التي ستقدم فيها حفيظة سعد وغيرها من الخبراء والمحترفين في مجال صناعة الأزياء.

ختام فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ختام فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر