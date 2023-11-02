الأجهزة الأمنية تواصل مكافحة جرائم السرقات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (بنى سويف – المنوفية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وفي مديرية أمن بنى سويف تم ضبط (3 عاطلين - "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ناصر ) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "الضفيرة " ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة ، وأرشدوا عن المسروقات (4 دراجات نارية).

وفي مديرية أمن المنوفية تم ضبط (4 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك ، وبحوزتهم ( بندقية خرطوش و3 طلقات ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع ، وأرشدوا عن المسروقات (13 دراجة نارية - مركبة "توك توك" ).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية برئاسة المقدم أحمد مصلح القبض على شخصين الأول يدعى "محمود، ن" والأخير “محمد، ب” بحوزتهما 115 فرش حشيش تزن 12 كيلو جرامًا.

البداية كانت بورود معلومات للرائد أحمد صبري معاون أول مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبعرض المعلومات علي المقدم أحمد مصلح رئيس المباحث أخطر بها العقيد محمد السيسي مفتش مباحث شمال القاهرة، على الفور أمر بتقنين الإجراءات.

على الفور، انتقلت قوة مكبرة بقيادة الرائد أحمد صبري إلى مكان المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم على 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي وهاتفين محمول سلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وكشف أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" متضمناً تضرر صاحب الحساب من تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض المحتويات منها أمام إحدى محطات الوقود بطريق بنها الحر بالقليوبية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من (صاحب الحساب) بإكتشافه تحطيم زجاج السيارة خاصته وسرقة حقيبة بداخلها (متعلقاته - مبلغ مالى) حال توقفها أمام إحدى محطات الوقود ، وتم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها) وإعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق