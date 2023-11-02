الدولار يتراجع بعد قرار الفيدرالي الأميركية

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الخميس 2-11-2023، فيما قادت عملات آسيا والمحيط الهادي شديدة التأثر بالمخاطرة المكاسب مع تزايد اقتناع المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأميركية، ربما بلغت ذروتها بعد أن أبقاها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي دون تغيير.

ويتحول التركيز الآن إلى بنك إنجلترا وما إذا كان سيتخذ نفس الخطوة اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.67 بالمئة إلى 106.16 وانخفض بنحو 0.8 بالمئة عن أعلى مستوى بلغه الأربعاء.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0598 دولار، وارتفع الفرنك السويسري لليوم الثاني على التوالي، وصعد الين من أدنى مستوياته في عام إلى 150.38 للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.2173 دولار وانخفض إلى 87.14 مقابل اليورو تحسبا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي قفز 0.9 بالمئة الأربعاء، و0.6 بالمئة أخرى الخميس، ليلامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6439 دولار.

وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.5896 دولار أميركي.

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.