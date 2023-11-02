الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى ، والحد من وقوع الحوادث على الطرق و فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات.

وتم ضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (63774) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية (12096) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (528) مخالفة السير بدون تراخيص و (13) مخالفة موقف عشوائى و (1502) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة (7) مخالفات شروط التراخيص.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وفي السابق ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية برئاسة المقدم أحمد مصلح القبض على شخصين الأول يدعى "محمود، ن" والأخير “محمد، ب” بحوزتهما 115 فرش حشيش تزن 12 كيلو جرامًا.

البداية كانت بورود معلومات للرائد أحمد صبري معاون أول مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبعرض المعلومات علي المقدم أحمد مصلح رئيس المباحث أخطر بها العقيد محمد السيسي مفتش مباحث شمال القاهرة، على الفور أمر بتقنين الإجراءات.

على الفور، انتقلت قوة مكبرة بقيادة الرائد أحمد صبري إلى مكان المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم على 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي وهاتفين محمول سلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وكشف أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" متضمناً تضرر صاحب الحساب من تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض المحتويات منها أمام إحدى محطات الوقود بطريق بنها الحر بالقليوبية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من (صاحب الحساب) بإكتشافه تحطيم زجاج السيارة خاصته وسرقة حقيبة بداخلها (متعلقاته - مبلغ مالى) حال توقفها أمام إحدى محطات الوقود ، وتم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها) وإعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق