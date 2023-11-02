الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف قانون الإعفاء الضريبي، إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل المواطنين محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، وبما يتوافق مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

الفئات المستفيدة بقرار الإعفاء الضريبي

وبعد إصدار القانون الجديدة، الخاص بـ زيادة حد الإعفاء الضريبي للموظفين على ضريبة الدخل، سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، من المقرر أن تعفى العديد من الفئات من ضريبة الدخل التي تطبق بموجب القانون، حيث يفرض القانون نسب معينة حددها يتم خصمها شهريا من رواتب الموظفين، وتستقطع كضريبة تستحقها الدولة على الدخل ككل.

وينص مشروع القانون على أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% أي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، ليشمل هذا القرار الفئات الآتية:

العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الهيئات الاقتصادية.

شركات قطاع الأعمال.

القطاع العام والخاص.

الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبي

وحددت التعديلات التي صدرت من جانب مجلس النواب، الشرائح المستفيدة من زيادة حد الإعفاء الضريبي، الذي يبدأ تطبيقه بداية من هذا الشهر، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الضريبية، خاصة على محدودي الدخل، وبما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ونص القانون على الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبية، والتي تشمل ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولي ضريبة ( المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)؛ حيث تمت زيادة الشريحة، التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.

نسبة الخصم من المرتبات

- إعفاء من يصل دخله السنوي إلى 45 ألف جنيه اعتبارا من تطبيق القانون، بدلا من 36 ألف جنيه.

- من يصل دخله الشهري أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيها، يخصم منه ضريبة دخل تقدر بـ 10%.

- من يتقاضى 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه سنويا يخصم منه 20%.

- من يتقاضى 200 الف جنيه حتى 400 ألف جنيه ، يخصم منه 22.5%.

- من يتقاضى أكثر من 400 ألف جنيه سنويا يخصم من 25% من دخله.

قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، في سبتمبر، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتكون 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، بهدف تقليل نسبة وقيمة الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بالقطاع الخاص.