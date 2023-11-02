الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

"ساهم ".. حملة شعبية بالسعودية لإغاثة الفلسطينين بقطاع غزة

ساهم .. حملة شعبية
"ساهم ".. حملة شعبية بالسعودية لإغاثة الفلسطينين بقطاع غزة

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الخميس الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجه بيان إطلاق الحمله السعوديين إلى التبرع وأكد حاجة الفلسطينين في غزة  للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب .

تضمنت الحمله عبارات : "عطاؤكم يخفف معاناتهم".. "ودعمكم يوفر لهم مستلزمات الحياة "

أعلن بيان إطلاق الحمله الشعبيه قبول التبرعات عن طريق الحساب التالي 

بمصرف الراجحي

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