الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة وبدء مراسم تخريج الدفعة 22 لطب أسنان القناة

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن خريج كلية طب جراحة الفم والأسنان يحظى بدعم كبير داخل الكلية، حيث تمتلك الكلية مستشفى خاص بها وعدد كراسي طب الأسنان بها يتخطى ال320 كرسيا، كما تضم غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات العالمية.

لافتًا إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي- في لقاء تفوق الجامعات المصرية- قام بتكريم الطالبة سحر جلال قناوي سليمان، خريجة كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس، لحصولها على المركز الأول على مستوى كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2022-2023

جاء ذلك تعليقاً من الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على عقد مراسم تخرج الدفعة 22 لكلية طب جراحة الفم والأسنان والتي عُقدت على مسرح مدرسة التكنولوجيا.

وبالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة والطالب أحمد إبراهيم أحد طلاب الدفعة- الذي وافته المنية قبل التخرج - بدأ اللقاء.

وخلال اللقاء - هنأ الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خريجي طب الأسنان لتخرجهم وانقضاء سنوات الدراسة وبدء الحياة العملية.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان الدسوقي وكيل الكلية، والدكتور مصطفى مكاوي نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية.

هذا وأشاد الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس خلال الحفل بدور أولياء الأمور؛ لتكبدهم ست سنوات في الدراسة بأحد كليات القطاع الطبي التي تحتاج إلى اهتمام خاص؛ لتقديم خريج كفء في مجال شديد الدقة والتميز، موجهاً بضرورة استكمال دراستهم العليا كمطلب أساسي لخريجي تلك الكلية، لافتاً إلى تميز طلاب الكلية في الأنشطة الطلابية.