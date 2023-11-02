اتحاد المستثمرات العرب: ضخ 10 مليون دولار فى مجال البتروكيماويات 

أكد علي زين العابدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرات العرب، أن هناك شراكات كثيرة تحققت من خلال الاتحاد ومنها مع روسيا فى مجالات الزيوت والحاصلات الزراعية، وشراكة مع إلينا رابطة سيدات الأعمال بروسيا، مؤكدا أن الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والنظيفة يمثل أهمية كبيرة ويمكن الاستفادة من الخدمات المقدمة لتحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب المقام بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن لجنة التعاون الأفريقي باتحاد المستثمرات العرب تحققت العديد من الإنجازات

وتضمنت فى لجنة الشباب إقامة منطقة سكنية فى رواندا، وفى السويس تم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليون دولار فى مجال البتروكيماويات إلى جانب الاستحواذ على بعض شركات القطاع العام .

رؤوف راضى : المنتج المصرى صحى تماما ومشرف فى الخارج الأسواق العربية والافريقية والأوروبية

ولفت المهندس رؤوف راضي رئيس مجلس إدارة مؤسسة قصر المحبة، إلى أن الاستيراد والتصدير وتوكيلات تجارية للسيراميك والبورسلين تركزت على الاحتياج العالمى للغذاء، وبالتالى تم التوجه نحو قطاع المنتجات الغذائية وتم جمع المحاصيل ثم الفرز والتصنيع ودخلنا مجال التصدير إلى الكويت والشيخة مرايم الخير أصرت أن يدخل المنتج باسم سموها .

وأكد أن المنتج المصرى صحى تماما ومشرف فى الخارج الأسواق العربية والافريقية والأوروبية

ونهدف إلى فتح أسواق جديدة من خلال اتحاد المستثمرات العرب