تركيب 7000 وصلة مياه تعاون مياه أسيوط والجمعيات الأهلية واليونسيف العام الحالى

اجتمع المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بأعضاء اللجنة المشكلة من مسئولي القطاع المالي، ومسئولي القطاع التجاري، ومسئولى الإدارة العامة للعلاقات العامة، ومسئولي الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك لمتابعة أعمال الجمعيات الأهلية.

ناقش الاجتماع أهم المعايير والضوابط متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه، بهدف توفير حياة كريمة ى الأكثر احتياجا تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

أشاد الشرقاوى بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد 50 جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة والذى اسفر عن توصيل عدد 7000 وصلة مياه خلال هذا العام طبقاً للمسح الميداني المنفذ من قبل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية تدعيما للخدمات المقدمة للمجتمع بما يعود مردوده الإيجابي على الجميع.