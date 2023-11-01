شروط التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية 1445

تصدرت النيابة العامة في السعودية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت الإدارة العامة في الفترات الأخيرة عن تواجد الكثير من الأماكن الفارغة التي تحتاج إلى موظفين جدد تنطبق عليهم الشروط الخاصة بهذه الوظائف .

شروط العمل في النيابة العامة السعودية 1445

وضعت لكم النيابة العامة مجموعة من الشروط الخاصة لمعرفة الأفراد المناسبين للانضمام والعمل في هذه الجهة، وهذه الشروط هي:

من يتقدم ليس عليه حكم قديم أو حديث أو مخالفات.

مؤهلك الدراسي متناسب مع الوظيفة المطلوبة.

الحد الأدنى لسن المتقدم هو 18 عام والحد الأقصى يعتمد على الوظيفة.

المتقدم ذو جنسية سعودية وأي شخص غير سعودي ليس من حقه التقديم على الوظائف.

خطوات التقديم في النيابة العامة السعودية 1445

تقديم الوثائق والأوراق التي تحتوي على بياناتك الشخصية الدقيقة.

اجتياز جميع الاختبارات الخاصة بالتقديم التي حددتها لكم النيابة.

جدير بالذكر أن كل وظيفة من الوظائف المتوفرة لها متطلبات أخرى بالإضافة لهذه الشروط.

التقديم والاستعلام عن نتائج الوظائف في النيابة العامة

التقدم على وظائف النيابة العامة أو تستعلم عنها وتعرف إن تم قبولك فيها أم لا بشكل إلكتروني، عليك باتباع هذه الخطوات:

ادخل إلى موقع النيابة العامة .

انقر على زر التسجيل ثم نقل رقم تقديمك والمستخدم في التسجيل بشكل مبدئي.

ستظهر أمامك صفحتك الشخصية اضغط على زر الإعدادات.

لمشاهدة العديد من الخدمات الأخرى اضغط على أيقونة الخدمات الوظيفية.

أضف الرقم القومي الخاص بك ثم انقر على استعلام.

سوف يوضح لكم الموقع قرار النيابة العامة بخصوص طلب التقديم إن كان تم قبوله أو رفضه، وحال الموافقة على الطلب تحدد لكم النيابة موعد للمقابلة.