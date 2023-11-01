أدانت دفاع المقاومة وبررت مواقف الاحتلال.. من هي المصرية داليا زيادة؟

تصدر اسم الناشطة الحقوقية داليا زيادة، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اللقاء الذي نشرته عبر حسابها الشخصي مع معهد الدراسات الأمنية الإسرائيلي، وحديثها حول إدانة المقاومة الفلسطينية وحركة حماس ووصفها بالإرهابية ووصف واقعة 7 أكتوبر في إسرائيل بـ "المذبحة البشعة".

تناولت داليا زيادة في حديثها الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، وأثر الحرب الإقليمية، قائلة: "إن المقاومة الفلسطينية تقوم بإرهاب لا يمكن تبريره، ووصفت ما حدث يوم 7 أكتوبر بـ"المذبحة البشعة"، ولا يمكن لإنسان يمتلك شيئًا من ضمير أو لديه بعض من الشعور الإنساني أن يتعاطف بأي شكل من الأشكال مع حماس لقيامها بهذا العمل، ولا يمكن تبريره حتى في إطار أحد أعمال المقاومة، كما يتردد في بعض وسائل الإعلام العربية".

تحدثت زيادة عن حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، فبررتها داليا زيادة قائلة: "أعتقد من الأفضل أن نسميها حرب تخوضها إسرائيل ضد الإرهاب بالنيابة عن منطقة الشرق الأوسط، هذا أفضل توصيف للحرب التي تجري الآن" .

تابعت في تبرريها للعدوان الغاشم: "إسرائيل لا تحارب حماس فقط الآن، فإسرائيل تحارب حزب الله وتحارب الحوثيين، وتحارب ميليشيات إيران بكل أشكالها، وتحارب أيضًا كل من يتبنى هذا الفكر المتطرف، في منطقتنا"، كما أن إسرائيل بأنها تفعل ما ستفعله أي دولة أخرى في العالم إذا تعرض مواطنوها لهجوم في أثناء العطلة وقُتلوا في منازلهم.

من هي داليا زيادة؟

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية داليا زيادة:

كاتبة ومؤلفة مصرية من مواليد حي شبرا بالقاهرة يناير 1982.

تخرجت في جامعة تافتس في الولايات المتحدة، ودرست العلاقات والأمن الدولي.

عملت كمدير تنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.

عملت مديرة إقليمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي.

تتولى حاليًا إدارة مركز دراسات الديمقراطية الحرة، ومركز ميم لدراسات الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس القومي للمرأة في مصر.

‎‏‎الرئيس والمؤسس المشارك ‏ لدى معهد الديمقراطية الليبرالية.