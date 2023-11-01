نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام الدورة الخامسة لبرنامج "تأهيل القيادات"

شهد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق، للدراسات العليا والبحوث فعاليات ختام الدورة الخامسة من البرنامج التدريبى الموحد "تأهيل القيادات الجامعية"، والذى عقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر حتى الأول من نوفمبر ٢٠٢٣م ، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وبحضور الدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، و الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، ونخبة من وكلاء ورؤساء الأقسام من مختلف الكليات، بالإضافة إلى تواجد فريق الإدارة بالمركز وهم :رحاب مرتضي، والدكتورة شيماء فرج، والدكتور ياسمين فهمي.

وحاضر خلال اليوم الأول من الدورة الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، والذي تناول علي مدار جلستين متتاليتين الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية، بينما حاضر في اليوم التالي الدكتور سيد أبو هاشم وكيل كلية التربية ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والذي تناول في جلسته نظم الإمتحانات والقياس والتقويم، وفي الجلسه الثانية تناولت الدكتورة مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة دور القيادات في الاعتماد والجودة، بينما قدم جلستى اليوم الختامى الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، حيث تناول الجوانب المالية والإدارية في الأعمال الجامعية بما يخص رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات.

جدير بالذكر أنه فى ختام فعاليات الحفل قام الدكتور إيهاب الببلاوي بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمشاركين بالبرنامج التدريبى وعددهم ٢٣ من رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس المرشحين من مختلف الكليات.