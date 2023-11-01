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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"بحلم آكل سكر ويعود أخي" أحلام عفوية لأطفال غزة.. فيديو

صورة للأطفال من الفيديو
صورة للأطفال من الفيديو

"بحلم آكل سكر، بحلم كل الأسرى والمحبوسين يطلعوا، وأنا بحلم أسمع صوت ستي وأخواتي ويفرجها ربنا على كل الدنيا، بحلم أكل شاورما وقرصة عسل، بحلم يرجع أبوي، بحلم يفتح الطريق لينا ويفك الحصار، بحلم يرجع أخوي يعيش لأني مشتقالو".. أحلام عدد من أطفال غزة قالوها والابتسامة لم تفارق وجوههم آملين أنه ذات يوم أن تتحقق.

 

بحلم آكل سكر

في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، ظهر عدد من أطفال غزة، والابتسامة لم تفارق وجوههم، ليخبروا العالم عن أحلامهم وبأسلوب عفوي قالوا ما في قلوبهم، وتسابقوا في الحديث عن أحلامهم البعض حلم بعودة حياته كما كانت قبل الحرب، وآخرين كل أحلامهم كانت الطعام المفضل لهم، والبعض الآخر كانت آخلامهم أكبر من أعمارهم وهي: “ بحلم يفتح الطريق لينا ويفك الحصار، وأنا بحلم يرجع أخوي يعيش لأني مشتقالو، بحلم آكل سكر، بحلم كل الأسرى والمحبوسين يطلعوا، وأنا بحلم أسمع صوت ستي وأخواتي ويفرجها ربنا على كل الدنيا، بحلم أكل شاورما وقرصة عسل، بحلم يرجع أبوي”.

 

يحلمون رغم البرد والجوع 

بعض أحلامهم بسيطة سهل تحقيقها والأخرى مستحيلة ورغم معرفتهم بذلك قالوها، ورغم أنهم يوقنون أن الميت لا يعود سخروا من آلامهم بأمانيهم وعفويتهم وملامحهم البريئة وضحكاتهم التي ما زالت تضيء وجوههم رغم الألم والجوع والبرد.

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