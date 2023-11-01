جامعة المنصورة تستضيف اللواء سميرفرج بندوة " مصر والتحديات المعاصرة"

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة فعاليات الندوة التثقيفية "مصر والتحديات المعاصرة" التي نظمتها احتفالاَ باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى حاضر بها اللواء أركان حرب سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الجعيدى عميد الكلية و الوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، قام بادارة الندوة الدكتور حمدى شاهين رئيس قسم اللغة الانجليزية

وتحدث اللواء أركان حرب سمير فرج عن تاريخ مصر الزاخر بالأحداث الجليلة وأهمها انتصارات أكتوبر العظيمة، التى استرددنا بها أغلى قطعة على أرض سيناء الحبيبة وهى أرض الفيروز، مؤكداً على أهمية الندوات التثقيفية ، والتى تساهم فى رفع الوعي المصري، وبث روح الانتماء والتضحية لدي الجيل الجديد، ليستمعوا إلى القصص البطولية لجنودنا البواسل، وتاريخ القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءَ للوطن، دفاعاَ عن حريته واستقلال وتطهير أراضيه.



وأضاف: "ننعم بالسلام الآن، ومن ضحوا بالشهادة لهم الفضل علينا بسبب الأمن والأمان".

وأشار أن مصر تواجه العديد من التحديات المعاصرة والتى ظهرت خلال حديث وزيرة الخارجية الأمريكية عندما صرحت انهم المسؤلين عن ثورة 25 يناير كما أشار الى صناعة الثورات والمؤامرات التى تصنعها الدول الغربية لتكوين الشرق الأوسط الجديد وتفكيك الدول العربية الى دويلات ضعيفة والتى نجحت فيها بتفكيك معظم الدول العربية ونجت منها مصر بفضل ثورة 30 يونيو 2013

وتحدث عن دوائر الخطر علي الأمن القومي المصري و أن مصر مستهدفة من الشمال الشرقي اسرائيل ومن الجنوب الصراع بين قوات الجيش السوداني ومن الغرب انقسام ليبيا لدولتين ، وكيف تعرضت هذه الدول العربية للدمار وتم الحفاظ علي مصر بفضل القوات المسلحة، وان الهدف الرئيسي لجيش مصر هو الدفاع عن حدودها وهذه عقيدة راسخة لدي القوات المسلحة بعدم التوريط في حرب سوف تؤدي لاهدار امكانيات التنمية في مصر.



وأشار الى الأحداث الجارية فى فلسطين، قائلا :"ما فعلته حماس إعجاز لم يكن أحد منا يتوقعه، و أن ما حدث الأيام الماضية هو أكبر خسائر فى الصراع مع المقاومة واكبر عدد من الأسرى.

كما أشاد بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المساند للقضية الفلسطينية وحماية المدنيين الابرياء والتصدى للمحاولات الاسرائيلية لتفريغ القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينين من غزة الى سيناء.



وأجاب اللواء سمير فرج على تساؤلات عدد من طلاب الكلية واختتم حديثه بنصيحة الطلاب: " نتعرض اليوم لحروب الجيل الرابع والخامس فى مصر واستهداف الشباب لإسقاط الدولة المصرية، من خلال الشائعات والسوشيال ميديا، داعيًا الطلاب بعدم النظر للشائعات التى تستهدف الدولة ومساندة مصر ضد الحملة الشرسة حتى استكمال النهوض بالدولة.