أنغام برازيلية بالأوبرا المصرية.. الجمعة

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة البرازيل بالقاهرة حفلا لثنائى الڤيولينة والجيتار ليڤيا وفريد.

موعد حفل ليفيا وفريد على مسرح الجمهورية

ومن المقرر ان يقام الحفل في الثامنة مساء الجمعه 3 نوفمبر علي المسرح الصغير يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التي تعبر عن الطابع الفنى فى البرازيل منها سحابة وردية ، أرض مليئة بالنجوم ، مالاندرينها ، كانتيجا ، فيولا دي بيم كير ، ليلة القديس يوحنا ، الفيولينة المحطمة ، ذكريات يباكاراي ، الوهم الحقيقي ، لويزا وغيرها.

جدير بالذكر أن الثنائى ليفيا وفريد قدما عروضا فنية في أكثر من 20 دولة، وشاركا فى الكثير من المهرجانات العالمية ، نالا العديد من الجوائز منها جائزة برو الموسيقية (البرازيل) عام 2021، المركز الاول فى مسابقة موسيقية دولية بكوريا عامى 2019 و2023 وغيرها.