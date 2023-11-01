"الأولى العقارية" تطرح المرحلة الثانية لمشروع "Meeting Point Plaza "

أعلنت شركة الأولى العقارية عن طرح المرحلة الثانية بمشروع "Meeting Point Plaza"، بأسعار تنافسية ومزايا سداد ، حيث تضم هذه المرحلة وحدات تفضيلية.



قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى العقارية، إن المشروع عبارة عن مول تجاري إداري طبي، يضم وحدات كاملة التشطيب، يقع في مكان مميز بمنطقة حدائق الأهرام، حيث يعد المشروع أول مول يوفر وحدات طبية وإدارية في قلب حدائق الأهرام، كأول منطقة مخصصة لمحلات الذهـب والبازارات، وهايبر ماركت علي مساحة 2000 متر، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للمحلات التجارية.



وأضاف أن المشروع يقع في مكان استراتيجي بوسط منطقة حدائق الأهرام وفي وسط أعلى كثافة مرورية على مدار اليوم، وأمام نادي حدائق الأهرام ومنطقة المولات، حيث تعد منطقة حدائق الأهرامات في قلب منطقة تطوير الأهرامات وعلى أهم شبكات الطرق التي تربط المستثمر بكل مكان في أقل من دقائق، فهو على بعد دقيقتين من بوابة الأهرامات الجديدة، ودقيقتين من الممشى السياحي الجديد بالأهرامات.



وأوضح أن Meeting Point Plaza يضم ساحات انتظار للسيارات علي مساحة أكثر من 6000 متر، وشركة إدارة وصيانة وتشغيل لضمان أفضل عائد لاستثمار العميل، كما تم تصميم المشروع على الشكل الذي يمنحه الـتـمـيـز لجميع الوحدات مع تنفيذ واجهات خارجية بأحدث طراز.



وأكد أن الموقع الاستراتيجي المميز أحد عناصر نجاح المشروع والتي تضمن أفضل استثمار للعميل مالك الوحدة، مشيرا إلى أن المشروع هو أول مول طبي تجاري إداري يقع على أهم شرايين مدينة ذات كثافة سكانية مرتفعة بتصميم حديث يتيح التميز لكل وحدة، كما أنه يضمن ارتفاع نسبة الإشغالات في كافة وحدات المشروع.