مدير إدارة دشنا التعليمية تشيد بجهود العاملين بمدرستي عزبة الألفي الابتدائية بدشنا

تواصل الإدارة التعليمية بدشنا، زياراتها المفاجئة بقيادة، وفاء رشاد خلف الله، مدير عام الإدارة للمدارس لضبط العملية التعليمية وانتظامها، وذلك وفق تعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بحضور السيد عبدالحميد عبده، مدير إدارة المتابعة وإسماعيل خلف الله، مدير المرحلة وأحمد حلمى مدير التعليم الثانوي.

وتفقدت اللجنة برئاسة "رشاد" مدرسة عزبة الألفي الابتدائية، وأشادت بقيادات المدرسة ومعلميها لتفعيل مبادرة شجرة تساوى حياة بالمدرسة وتنفيذ الطلاب للمبادرة بسواعدهم مع المعلمين بجانب تفعيل البرنامج العلاجي لضعاف المستوى التعليمي من الصف الأول وحتى الصف السادس.

وأشادت بالمعلمة رضا محمد الملقب بالصف الأول الابتدائي، كما وجهت شكرها لمعلمي رياض الأطفال بجهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى الأطفال برياض الأطفال كما أشادت بالسيد محمود أحمد محمد معلم اللغة العربية بالمدرسة لقيامه بتفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ كما وجهت شكرها لموجه اللغة العربية المختص بالمدرسة عبد الله سليمان محمد لقيامه بمساعدة معلم اللغة العربية داخل الفصل والقيام بشرح المادة داخل الفصل.

أعربت رشاد عن سعادتها بعد أن أجرت تقيما لمستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ بالمدرسة ووجهت شكرها لمدير المدرسة محمد سعدى محمد على الجهود المبذولة من أجل التلاميذ وارتقاء العملية التعليمية.

وفى السياق ذاته انتقلت اللجنة لمدرسة الحسين للتعليم الأساسي وأشادت بانتظام الحضور والانصراف وسجلات مدير المدرسة وسجلات غياب وحضور التلاميذ وتابعت تفعيل لائحة الانضباط وانتظام الاشراف اليومي وتفعيل الإشراف اليومي ونظافة المدرسة.

ووجهت رشاد الشكر والتقدير لمعلمتي رياض الأطفال دعاء رسلان محمد وسمر عزت محمد لتفعيل مسرح العرائس وتدريس المنهج الدراسي ونقله للأطفال بطريقة مسلية وممتعة تساعد الأطفال على التعلم كما وجهت الشكر لإدارة المدرسة محمد جاد أحمد وهيئة التدريس لحسن سير العملية التعليمية.

وأكدت رشاد، استمرار قيام اللجنة المكبرة بجولاتها الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار على اعتبار ان التعليم يعد أحد الركائز في التنمية والبناء.