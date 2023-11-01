الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمشيخة الأزهر الشريف ...

الشباب والرياضة تطلق الموسم الثالث من برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف"

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمشيخة الأزهر الشريف، الموسم الثالث من برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف " بمشاركة الكوادر الطلابية من جامعة قناة السويس، والذي يستمر حتي يوليو ٢٠٢٤ ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تسعى لبناء الشخصية المصرية الواعية، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتصدي للظواهر السلبية التي طرأت على مجتمعنا المصري والتي تتنافى مع ثقافتنا.

ويتضمن البرنامج تنفيذ جلسات وورش عمل مع شباب الجامعات في مختلف الجامعات والمحافظات، وذلك للاستماع إلى آراء وأفكار الشباب والتحاور مع المحاضرين والمتخصصين في الموضوعات المتعلقة بالتطرف، وذلك بقاعات مرصد الأزهر لمجابه الأفكار المتطرفة.

يذكر أن مشيخة الأزهر الشريف  قد أسست "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" ليكون خط الدفاع الأول عن النشء والشباب ضد مظاهر التضليل في خطابات الحركات والجماعات المتطرّفة والإرهابية المنتشرة بكثرة على الشبكة العنكبوتية، لا سيما منصَّات التواصل الاجتماعي.


 

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