استشهاد الفنانة إيناس السقا و3 من أولادها إثر القصف الإسرائيلي|معاناة قبل الرحيل

تحدث ابن عم الفنانة الفلسطينية إيناس السقا عن الساعات الأخيرة في حياتها هي وأولادها، موضحًا أن الأم وأولادها تركوا منزلهم وتوجهوا إلى المركز الثقافي الأرثوذكسي للاحتماء من الحرب قبل أن يتم تهديده بالضرب بمن فيه، لتخرج الفنانة الفلسطينية متوجهة نحو بيت عائلة الوحيدي بحثًا عن الأمان المفقود في غزة حاليًا، ليتم قصف المنزل وهم فيه.

وزارة الثقافة الفلسطينية تنعي الفنانة إيناس السقا

وزارة الثقافة الفلسطينية تنعى الفنانة إيناس السقا

وتقدمت وزارة الثقافة الفلسطينية بنعي الفنانة إيناس السقا عبر حسابها الرسمي بالموقع الأكثر تداولًا فيسبوك لتكشف هويتها ونشاطها الفني، قائلة: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

إبراهيم نجل الفنانة إيناس السقا

وفاة نجل إيناس السقا إثر القصف بـ غزة

وسرعان ما لاحقها نجلها إبراهيم بعد استشهادها بساعات، ليجتمعا عند الرفيق الأعلى، إثر القصف المستمر بغزة، إلا أن ابنتها الوحيدة ريتا تبقى على قيد الحياة تصارع الموت في غرفة العناية المركزة.

فيما أضافت إحدى صديقات ريتا: "ريتا حبيبتي ريتا القمر الحلوة الطيبة القوية، أمها وأختها وأخوها استشهدا، اشي بيفجع القلب ريتا في العناية دعواتكم لها الله يصبرها على هالفقد العظيم.. عم بكتب ومش قادرة أستوعب شو هاد لمتى يا الله؟".

من هي إيناس السقا وأبرز أعمالها

درست الفنانة الراحلة إيناس السقا الخدمة الاجتماعية بغزة وعملت في مجال هندسة الديكور، وهي من أوائل العاملات في المسرح الغزي، كما شاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية، ونفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية، حيث تعاونت مع جمعية أمجاد الفلسطينية وجمعية المرأة العاملة وقدمت العديد من الورش في مهارات الاتصال والتواصل ومهارات القيادة، وعملت على دعم النساء الشابات للوصول إلى العدالة الاقتصادية.

وقدمت إيناس السقا أكثر من عشرة أعمال، منها "الدب"، و"في شي عم بيصير" ومثلت مع الأطفال في أعمال عديدة.