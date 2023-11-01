البورصة تربح 8.8 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية، ربح رأس المال السوقي للأسهم 8.8 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.545.0 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 22764 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي أكس 70 يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة

ارتفع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48%.

صعد مؤشر إيجي أكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.51%.