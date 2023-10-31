لقاء جماهيري لاستقبال شكاوي المواطنين بمركز المحلة

عقدت اليوم رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى جلسة لقاء جماهيري لتلقي شكاوى المواطنين بحضور المحاسب السعيد الصياد سكرتير ديوان رئاسة مركز المحلة، وقد تم خلال اللقاء تلقي شكوى بقرية سامول لمراجعة أحد محاضر الإشغالات و كذلك تضرر أحد المواطنين من إجراءات الترخيص بقسم الرخص و مطالبة متعهد جمع مخلفات الطيور و الدواجن بدمرو بإستمراره فى أعمال الجمع بشكل تطوعي.

يذكر أنه قد شارك فى اللقاء، إيهاب قايد رئيس الوحدة المحلية بسامول و رضا الشناوى مسئول اللقاء الجماهيرى بخدمة المواطنين و هبه رأفت مسئولة الرصد الميدانى بمركز المحلة.

و قد أكد رئيس المدينة أن رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى قد أعلنت عن تنفيذ لقاء جماهيري لتلقي شكاوى المواطنين يوم الثلاثاء من كل اسبوع في الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات برئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى كما أضاف أن إدارة خدمة المواطنين تقوم باستقبال شكاوى المواطنين و إعدادها لجلسة الثلاثاء من كل أسبوع.