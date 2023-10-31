شقيقة مسلم لـ"الوفد": لا أخشى الحسد وهذا لوني المفضل

تملك روحًا مرحة تشبه تفاصيل ملامح شقيقها المحبوب والذي سيطر بصوته المميز على الساحة الفنية مؤخرًا، إنها الفنانة الصاعدة آية زكريا شقيقة المطرب مسلم.

آية زكريا تسرد لـ الوفد تفاصيل علاقتها بشقيقها مسلم

فتحت آية زكريا قلبها لـ"الوفد" لتكشف عن تفاصيل علاقتها مواقف مؤثرة مع شقيقها الفنان مسلم ودوره في إطلالتها حتى تواكب الموضة.

آية زكريا تكشف لـ الوفد دور "مسلم" في إطلالتها

وأوضحت أنها عاشقة للموضة والبساطة وتفضل ارتداء اللون الأرزق وتتابع عروض الأزياء بهدوء لتختار ما يتناسب مع شخصيتها المرحة وذوقها المختلف.

سردت بعض المواقف التي تعكس قوة ترابطهما كما أكدت علاقة صداقة طيبة بشقيقها مسلم، ويحرصان على تبادل أراء بعضهم في كثير من جوانب الحياة الشخصية والعملية، كما أكدت على محبته الكبيرة لأسرته وحرصه على بر بوالدته.

وبالحديث عن آخر مشاريعها الفنية، كشفت عن تحضير أغنية جديدة "سينجل" تتحدث عن القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب العربي الشقيق، ومن المقرر طرحها 10 ديسمبر المقبل.

واستطردت انها تستعد في المستقبل القريب لطرح مجموعة من الأغاني السينجل، وأنها تفضل سماع أغاني الزمن الجميل.

شقيقة مسلم: أستعير إكسسواراته الفضية لاعتمادها في مختلف إطلالاتي

تحدثت "زكريا" في حوارها عن إطلالتها وتفاصيل اعتمادها على الموضة، ودور شقيقها في هذا الأمر، كاشفة أنها تستعير في كثير من الأحيان على إكسسوارات أخيها مسلم.

واختتمت حوارها بأنها بارعة في طهي الطعام ومن أحب الأكلالات المفضلة لدى شقيقها مسلم هو طبق المكرونة بالصلصة بالإضافة إلى اللحوم الطازجة.