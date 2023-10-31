أمن القاهرة يضبط مزور المحررات الرسمية والأختام الحكومية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص -مقيم بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وقيامه بتزوير شهادات دراسية بإسمه منسوبة للعديد من الجامعات والكليات تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى مجال الهندسة على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءاتتم إستهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (عدد من الشهادات بإسم المتهم منسوب صدورها لإحدى الجامعات والمعاهد – عدد 2 جهاز حاسب آلى " لاب توب" – طابعة – وحدة تخزين بيانات هارد ديسك – وحدة ذاكرة فلاش ميمورى– هاتف محمول) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطةتبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.