إدراج جامعة جنوب الوادي في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إدراج الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم.

وأكد عكاوي، أن الجامعة أدرجت لأول مره في هذا التصنيف الهام على مستوى العالم بانطلاقة قوية في تخصصين هما الطب البيطري والعلوم الهندسية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة قامت بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية واستراتيجياتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وبنك المعرفة المصرى، وتحقيقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بهدف المعرفة والابتكار والبحث العلمي. وقال الدكتور حموده محمد رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، إن رئيس الجامعة أوصي بدراسة جميع نقاط الضعف وتلافيها سنويا، مبينًا أن عكاوي يقدم دعما كاملا لملف تدويل الجامعة وظهورها على المستوى الدولي.

وأورد رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، أن هذا التصنيف يؤكد على جودة الإنتاج العلمي عالميا الذي تنفرد به الجامعة مع اقرانها من الجامعات المصرية ويعكس مكانه علماء جامعة جنوب الوادي دوليا، كما ان روح فريق العمل الإيجابي ودعم رئيس الجامعة كان له اثر في اظهار مكانه الجامعة.

وبيّن الدكتور حسام حرزالله، أن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية يدرج الجامعات على مستوى العالم في 5 مجالات أساسية هي: (العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية)، وعدد 55 تخصصًا فرعيًا، ويعتمد على قياس مخرجات البحث، وتأثير البحوث والتعاون الدولي وجودة البحوث، والجوائز الأكاديمية الدولية.

وتم ادراج عدد 13 جامعة في تخصص الطب البيطري وعدد 8 جامعات في مجال الهندسة الكهربائية والالكترونية هذا العام بتصنيف شنغهاي علي المستوي المحلي. وتشمل لجنة التصنيف الدكتور حموده محمد دردير، الدكتور احمد إسماعيل، والدكتور حسام حرز الله، والدكتور أحمد حسن، وبدوي محمد البدوي، ومحمد سيد والمهندس احمد عبد النعيم.