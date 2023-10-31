رئيس مياه القناة: افتتاح 6 محطات جديدة بالقنطرة شرق قريبًا

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن الافتتاح الرسمي والتشغيل الفعلي لـ3 محطات رفع صرف صحي و3 خزانات رفع مياه بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية قريبا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك للقضاء بشكل نهائى على مشكلات ضعف مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء وسوف يتم الافتتاح لمحطة رفع صرف صحي قرية العبور وتعمل بطاقة تصميمية 5000 متر مكعب، ومحطة رفع صرف صحي قرية السلام وتعمل بطاقة تصميمية 2000 متر مكعب، ومحطة رفع صرف صحي جلبانة وتعمل بطاقة تصميمية 3000 متر مكعب، الافتا علي الانتهاء الكامل من مد جميع شبكات الصرف الرئيسية والفرعية بتلك القري والوصلات المنزلية.

كما أكد اللواء عبد الحميد عصمت، الانتهاء والافتتاح التشغيل الفعلي قريبا لخزانان مياه الشرب قرية التقدم، وذلك ليخدم مناطق قرية التقدم والعمدة، وأبوعليان والزوايرة والمناطق المجاورة، وخزان مياه قرية السلام بسعة تصميمية 500 متر مكعب ويخدم مناطق السلام والأحرار وميت أبو الكوم، والمروة 1 و2، وخزان رافع مياه قرية العبور بسعة تصميمية 500 متر مكعب، ويخدم مناطق العبور والمناطق المجاورة، ويخدم 8050 مشتركا.

وأضاف رئيس الشركة بمحافظات القناة ، أن محطات الصرف الصحي الجديدة ورافع مياه الشرب، التي يتم تنفيذها سوف تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري والمناطق المحرومة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكداً ان الشركة في إقليم محافظات القناة مستمرة في تقديم خدماتها من خلال أنشاء المحطات الجديدة سوء في مجالي مياه الشرب أو الصرف الصحي.

اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما فى مجال البنية التحتية، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تضعها على قمة الأولويات فى إطار إستراتيجية تنمية قطاع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا وخاصة للقري الأكثر احتياجا، لافتا انه سوف يتم افتتاح عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة قريبا.