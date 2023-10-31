بنك saib ينشئ محطة تنقية مياه بالاقصر

وقع بنك saib، أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بروتوكولًا لإنشاء محطة تنقية مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى RBF بقرية الصعايدة مركز الزينية بمحافظة الاقصر، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الأقصر.

وتنفيذ محطة تنقية مياه باستخدام تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار باعتبارها تقنية خضراء لا تستخدم أى مواد كيماوية في تنقية المياه. وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى قرى محافظة الأقصر، ورفع الوعى البيئى والصحى للفئات المستهدفة خاصة الأطفال وأسرهم.

قام بتوقيع البروتوكول في مقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كلا من طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية لبنك saib والمهندس سالم أحمد السيد مصطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر وعلاء قورة رئيس مجلس إداره جمعيه نادي روتاري 6 أكتوبر رويال بحضور أحمد عصام رئيس قطاع المؤسسات المالية والتمويل المستدام لبنك saib وفريق التسويق والاتصال المؤسسي لبنك saib والدكتور أشرف عبد القادر رئيس نادى روتارى 6 اكتوبر رويال والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعلا حسين النوري رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية. وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة.

وأشار طارق عبده إلى: "أن هذا البرتوكول يعزز التعاون المثمر بين بنك saib وشركة المياه والصرف الصحي بالأقصر و نادي روتاري 6 أكتوبر ، ويعكس التزامنا المشترك تجاه الحفاظ على الموارد المائية وتوفير مياه نقية وصحية للمجتمع ، وسيكون هذا المشروع هو الأول من نوعه في المجال البيئي تماشياً مع خطة البنك التوسيعية في مجالات المسئولية المجتمعية مما سيساهم في تعزيز مكانة البنك في محافظة الأقصر تزامناً مع إعادة افتتاح فرع الأقصر الجديد، ويعكس رؤية بنك saib في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية التي تعود بالفائدة على المجتمعات التي نعمل فيها، ونحن واثقون من أن هذا البرتوكول سيكون بداية لشراكة مستدامة ومثمرة بين جميع الأطراف المعنية، وسيساهم بشكل كبير في تعزيز جودة المياه وتحسين حياة المجتمع في محافظة الأقصر."

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه فى إطار مهمة الشركة بتوفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وانطلاقا من حرصها على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك من أجل توفير حياة كريمة ومستوي معيشة أفضل، وذلك ضمن مجالات تعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب عن طريق توصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب.

وقال ايمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، أن الروتارى منظومة موجودة منذ 118 عام، وتهدف لخدمة المجتمع وتشجيعُ المستويات الأخلاقية السامية في الحياة وتعزيز النية الحسنة بين الناس، لتكون خدمة مياه الشرب واحدة من أهم الخدمات التى تسعد بتقديمها.

وأضاف الدكتور اشرف عبد القادر، رئيس نادى روتارى ٦ اكتوبر رويال، أن المشروع من أولويات النادى منذ ٣ سنوات، حيث قمنا بتنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحى لأكثر من ٥٠ وصلة فى الفيوم، وقرية الاحرار بالإسكندرية، وتم اضافة وصلات الصرف الصحى فى الآونة الأخيرة حتى تكتمل المنظومة الصحية.

وقال علاء قورة رئيس مجلس إداره جمعيه نادي روتاري ، أن روتارى لديه دور مجتمعى ومسئولية مجتمعية ونسعد دائما بالشراكة مع الشركة القابضة فى تنفيذ وصلات مياه الشرب لخدمة المواطنين، باعتبار أن المياه هى الحياة، وتتفق مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال المهندس سالم أحمد السيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه بموجب البروتوكول جارى انشاء محطة تنقية مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي (RBF) بالأقصر بقرية الصعايدة مركز الزينية، وفقا للضوابط والاشتراطات المحددة، بتكلفة تقدر بقيمة 550 ألف جنية وذلك مساهمة في توفير المياه الصالحة للشرب للأهالي لدعم مبادرة المياه من أجل الحياة، مشيرا إلى أن البروتوكول سيساعد على وصول مياه نقية لأكثر من 25,000 ألف مواطن في المناطق التي تعاني من الفقر المائي . يأتي ذلك في إطار الجهود المبذلة من البنك تحت مظلة المسئولية المجتمعية لتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة 2030 .