تحرير 223 محضرًا تموينيًا في حملات على أسواق المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 223 محضرًا تموينيًا مخالفًا، خلال حملات رقابية مكبرة، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، وذلك بهدف الاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق، ومكافحة الغش التجاري، والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقاريره اليومية جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن ضبط 223 مخالفة خلال اليومين الماضيين منها، 176 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان حساس- اختراق ماكينة مخبز - عدم وجود سجلات – تصريف وتجميع )، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 46 مخالفة (بيع بأزيد من السعر المقرر - مجهولة المصدر - دون ترخيص - شهادة صحية- ذبح خارج المجازر)، بالإضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.