تحسين صحة القلب والذاكرة .. أبرز فوائد الرمان

فاكهة الرمان من الفاكهة لذيذة المذاق، ومليئة بالفوائد الصحية العديدة، إذ يتمتع الرمان بالكثير من الفوائد والفيتامينات، وعلى هذا الصدد وتستعرض بوابة الوفد أبرز فوائد الرمان.

يساعد على تحسين صحة القلب

أكدت بعض الأبحاث العلمية أن شرب عصير الرمان له فوائد عديدة ومنها تحسين ضغط الدم ، وهو عامل مهم لحماية قلبك، السيطرة على ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يساهم في حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب مثل زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية.

يفيد لمرضى السكري

كما أكدت بعض الأبحاث العلمية أن تناول أو شراب الرمان قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من مرض السكري

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الرمان على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، ويرتبط استهلاك هذه المادة المضادة للأكسدة بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

الترطيب الجسم بشكل عام

يعتبر الماء أمرًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة بشكل عام ، وتدعم بعض الأبحاث ارتباطه بالصحة المعرفية وصحة الكلى وإدارة الوزن ، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم يساعد في الحالة المزاجية والنوم أيضًا.

تقليل الالتهاب المزمن

أكدت بعض لأبحاث العلمية أن بفضل مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ، قد يساعد شرب عصير الرمان في مكافحة الالتهاب المزمن.

يساعد على تحسين الذاكرة:

أكدت بعض الأبحاث العلمية أن تناول أو كوب من عصير الرمان قد يساعد في إبطاء التدهور في الذاكرة البصرية وخاصًا لدى كبار السن.

يساعد على تعزيز صحة الفم والأسنان

يعد الرمان جيدًا لصحة الفم والأسنان، حيث تبين أن استخدامه يساهم في التقليل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

ويساعد في الوقاية من فقر الدم

إن وجود نسب عالية من عنصر الحديد في الرمان جعلته مساهمًا في الوقاية من فقر الدم (Anemia) الناتج من نقص الحديد، إضافة لقدرة الحديد على ما يأتي

المساعدة في التخفيف من حالات التهاب المفاصل.

المساعدة في علاج التهابات العيون.

المساهمة في الوقاية من هشاشة العظام.

ويساعد في تعزيز نضارة البشرة

بالرغم من فوائد الرمان العديدة في المجال الطبي، إلا أنه أثبت دوره الفعال أيضًا في المجال التجميلي، حيث يُساهم في إبطاء الشيخوخة، وذلك بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من الشيخوخة.