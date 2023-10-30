الإمارات تدعو مُجددًا لوقف فوري لإطلاق النار على غزة

دعت مندوبة دولة "الإمارات" في مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري للأعمال القتالية، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء اليوم الإثنين.

وتشن حكومة الاحتلال حرب إبادة على غزة استشهد فيها أكثر من 8300 شهيد.

وحذرت مندوبة الإمارات من إخلاء مستشفى القدس، ذاكرة أن طلب الإخلاء لموقع طبي هو أمر غير واقعي لكونه يضم 11 ألف نازح في المستشفى.

وذكرت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار فورا في غزة".

وأضافت أن 70% من القتلى في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس.

نتنياهو يُعارض وقف إطلاق النار في حرب غزة

عارض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها بلاده ضد حماس، مُعتبرًا أن خطوة كهذه ستكون "استسلامًا" للحركة الفلسطينية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم الإثنين.

وقال خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: "الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام في مواجهة حماس. هذا لن يحصل".

ودعا المجتمع الدولي للانضمام إلى إسرائيل بطلب "تحرير فوري وغير مشروط" للرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها في 7 أكتوبر.

وأضاف نتنياهو: "آمل وأدعو أن تدعم الأمم المتحضرة هذه المعركة".

وتابع: "حتى أكثر الحروب عدالة توقع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون قصد".