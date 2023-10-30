رامى غالى بمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي: الشباب يمثل عنصرا مهما فى فى التنمية الاقتصادية

شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته ال26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر.

وفى كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد المهندس رامي غالي، الشريك الإستراتيجي للمؤتمر، رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب، أن العصر الراهن هو عصر المتغيرات المتلاحقة، ويحتاج إلى تضافر كافة الجهود لمواجهة كل التحديات، والقيام بالتغلب على الصعوبات وفتح آفاق للمستقبل وبصورة خاصة التحديات الاقتصادية، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التعاون المشترك بين دولنا العربية والتكامل مع دول القارة الإفريقية ودول العالم المختلفة لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة سواء فى مجال الاستثمار المشترك أو التعاون التجارى وغيرها من المجالات الاقتصادية.

وأضاف قائلا: "أنه من هنا كان هناك حرص مننا" مجموعة مصانع تى سي ال"، التى أشرف بإدارتها، على رعاية مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، لرؤيته فى تحقيق التعاون المنشود من خلال التقاء ممثلى الوفود من الدول المختلفة فى كافة المجالات الاقتصادية وعقد الاتفاقات المختلفة".



وأشار إلى أن المؤتمر يولى أهمية كبيرة بالشباب، الذى يمثل عنصر هام بل ورئيسي فى المشاركة الفعالة فى التنمية الاقتصادية وأيضا السياسية، فالشباب هم من يملكون الطاقة والقدرة على العطاء، وهم ثروة بشرية قادرة على العمل والإنتاج، و هم الحل لكافة مشاكل المجتمعات.

وقال، لا بد أن نعترف أن فئة الشباب، من أکثر فئات المجتمع التي تأثرت بالتغيرات المستحدثة في القيم ونمط التفکير، الأمر الذي يؤکد على ضرورة تضافر کافة الجهات والمجتمع المدنى، والهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب لتقديم التوجيه و الاهتمام الاقتصادي بهم، واستثمار ما لديهم من إمکانات وقدرات هائلة في تنمية المجتمع.

واختتم المهندس رامى كلمته مؤكدا، أهمية تذليل العقبات أمام الشباب وخاصة ريادة الأعمال، والتثقيف والتنوير وتنمية وعي الشباب، لإدراکه بأهميته ودوره فى المجتمع ودعمهم لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة والأفكار الابتكارية وتنمية المواهب بما يساهم فى توفير فرص العمل أمامهم من ناحية، ومن ناحية أخرى، لتوافر الأمن والأمان والاستقرار، لدولنا التى أساسها تشغيل الشباب ومواجهة البطالة بكل أشكالها.

جاء ذلك بحضور شخصيات رفيعة المستوى : ضيف شرف المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا . سمو الشيخة مريم الصباح "مرايم الخير"، مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني، وممثلى 32 دولة، وممثلى الوزارات الراعية والسفراء و جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، المستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية . لواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق ومستشار اللجنة العليا باتحاد المستثمرات العرب ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، والشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر استادات للاستثمار الرياضي. أون باسيف للذكاء الاصطناعى. مجموعة تى سى آل للمنظفات صديقة البيئة.