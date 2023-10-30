عزام الصباح خلال مؤتمر المستثمرات العرب: الكويت تعطى اهتماما كبيرا للمبادرات الشبابية وتمثيل المرأة

شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته ال26 برئاسة د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر .

وبحضور شخصيات رفيعة المستوى : ضيف شرف المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا سمو الشيخة مريم الصباح "مرايم الخير" ، مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني..وممثلى 32 دولة.



وقال الشيخ عزام الصباح إن مؤتمر اتحاد المستثمرات العربي يهدف لتحقيق نهضة استثمارية وتجارية بين الدول والعمل على الاهتمام بالشباب لما لهم من دور كبير فى جميع الدول

وأشار إلى أن، الكويت تعطى اهتمام كبير للمبادرات الشبابية وتمثيل المرأة باعتبارها شريك أساسي للتنمية .

وتقدم الشيخ عزام ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذى يؤكد دائماعلى أهمية التعاون الدولى لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وأعرب الشيخ عزام عن الدور المصرى فى دعم ونقل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى.