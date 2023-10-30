الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 08:03 م 10/30/2023 8:03:53 PM

بدعوة من الحكومة الصينية قمت بزيارة أربع مدن بولاية تشاندو بدءا من مدينة زيبو مرورا بمدن جنان وتايئان وكواندو. وهى مدن ذات تكنولوجيا عالية فى مجالات التجارة والصناعة والشركات الوطنية سواء صناعات الروبوت الآلى FAIR أو شركات الشاحنات واللوادر والحفارات بجميع أنواعها LGMG وشركات صناعة الشطة من الفلفل الأحمر وصناعة غطاء الرأس للرجال والسيدات (كاب) وخلافه من الصناعات وكذلك شركات الڤيبر جلاس والخلايا الشمسية بجميع أنواعها. ومنتجات هذه الشركات كلها تصدر لبلاد العالم خارج الصين. وكلها أيضاً ترغب فى الاستثمار فى مصر وخاصة الإسكندرية سواء بتسهيلات قوانين الاستثمار أو بالشراكة مع المستثمرين المصريين فعلى سبيل المثال تطلب شركة اللوادر والحفارات فتح العمل بالسوق المصرى وكذلك شركات الروبوت الآلى والذى يمكن استخدامه فى جميع الصناعات.

وعن نفسى أعجبنى روبوت آلى داخل بوكس يقوم الروبوت بتقديم الأيس كريم للجمهور بدون تدخل بشرى. أما شركات كاب الرأس (HAT) وشركات إنتاج الشطة تطالبان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفتح فروع لهما فى الإسكندرية وخاصة شركة البيرة الصينية غير الكحولية (TSINGTAO) بأنواعها وهى من أكبر الشركات العالم وتطلب الاستثمار أيضاً فى الإسكندرية. وكذلك شركات المعدات الزراعية وشركات خشب الخوخ بمدينة تايان والعديد من الشركات الوطنية الصينية الأخرى.

اتضح خلال زيارتى للعديد من الشركات بالمدن الأربع أنها جميعا تؤكد على اختيار مصر وخاصة الإسكندرية بسبب التسهيلات الاستثمارية والمناخ الجيد للاستثمار وبعضها يرغب فى التصدير للخارج من خلال فروع شركاتها بالإسكندرية لجلب العملة الصعبة. حقيقة أسعدنى إصرار هذه الشركات للعمل بمصر وتشغيل الآلاف من العمالة المصرية الذين سيتم تدريبهم بالصين قبل افتتاح الفروع بالإسكندرية أو أى محافظة مصرية ترحب بالمستثمرين الصينيين أو الشركات الوطنية الصينية. الكرة الآن فى ملعب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية