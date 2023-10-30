تعليم الغربية تنفذ المبادرة الوطنية "دوي.. بحكايتك.. تكمل حكايتهم"

شهدت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، اليوم الإثنين تنفيذ فعاليات المبادرة الوطنية "دوي.. بحكايتك.. تكمل حكايتهم" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرعاية وتنظيم المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك بمدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، وهي مدارس الشهيد عبد الحميد غباره الإعدادية بنات بإبيار، الشهيد وائل طاحون الإعدادية بنات، الشهيد احمد رضا المدبولي الإعدادية المشتركة بقليب إبيار، ابيار الإعدادية بنات.

عقدت المبادرة ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية، برئاسة الأستاذة الدكتورة صفاء مرعي، مقرر المجلس بالغربية، وبحضور الأستاذ عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، الأستاذ فتوح مرعي، مدير عام إدارة كفر الزيات، الأستاذة شيماء غانم، مسئول المجلس القومي للمرأة، والأستاذة أمل البهي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.

وخلال الفعاليات، تم تنفيذ دوائر حكي حول موضوعات "الزواج المبكر"، "الصحة النفسية والجسدية"، "التنمر"، "الحماية" بمشاركة 1200 طالبة على مستوى الإدارة التعليمية بكفر الزيات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور محمد حسن عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة.