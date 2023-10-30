تحصين 106 ألف رأس غنم وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت عن طريق ١٨٠ لجنة فى ١٧ إدارة خارجية خلال الإسبوع الرابع من الحملة التى بدأت أعمالها ١ أكتوبر ٢٠٢٣م بتحصين ١٠٦ ألف و ٨٠٨ رأس غنم وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأشار إلى ترقيم وتسجيل ٤٥١٥ رأس، وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، مؤكدا أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأغنام والماعز، لافتاً إلى استخدام الحملة لقاحاً يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية، نظراً لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة، وأنتشار بعض الأمراض.

ونوه إلى أن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة، تتضمن إرتفاع في درجة الحرارة، واسهال، وتقرحات في الفم واللثة، لانه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

وأوضح مدير المديرية أنه تم عقد ٢٥٣٩ ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى، لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.