طارق حامد يقود تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة الخليج الليلة

مواجهة مصرية مرتقبة بالدوري السعودي مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي الخليج السعودي المحترف في صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، مع نظيره فريق ضمك الذي يضم الدولي المصري طارق حامد، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين، والتي يحتضنها ملعب الأمير سعود بن جلوي.

تشكيل ضمك المتوقع أمام الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي محمد الهوساوي، ضاري العنزي.

خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو، أحمد الزين.

وفي الهجوم: كيفين نكودو، أسان سيساي.

موعد مباراة الخليج وضمك في كأس الملك

من المقرر أن تنطلق مباراة الخليج وضمك في الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت مصر والسادسة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الملك.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج وضمك في كأس الملك

وتذاع المباراة عبر قناة “Scc Sports HD 2″ لبث هذه المباراة.”

تقابل الفريقان 7 مرات، فاز الخليج في مرتين وفاز ضمك في 3 مباريات، بينما تعادل الفريقان في مباراتين.

مشوار الخليج وضمك في بطولة كأس خادم الحرمين

تأهل الخليج إلى هذا الدور بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا في الدور السابق بنتيجة 2-0، بينما تأهل ضمك بعد انتصار صعب على القيصومة بنتيجة 2-1 في الدور الماضي.