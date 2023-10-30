لضعف المستوى الدراسي.. إحالة مدرسة أولاد حمادى في دشنا بقنا للشئون القانونية

تواصل الإدارة التعليمية بدشنا بقيادة وفاء رشاد خلف الله مدير عام الإدارة زيارتها المفاجئة للمدارس لضبط العملية التعليمية وانتظامها، وذلك وفق تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وذلك من خلال لجنة مكبرة ضمت السيد عبد الحميد عبده مدير إدارة المتابعة وإسماعيل خلف الله مدير المرحلة الاعدادية واحمد حلمى مدير التعليم الثانوي وإبراهيم الدسوقى مسئول قسم الإحصاء والسيد عزب عبد ربه رئيس قسم التوجيه المالي بالإدارة.

وتفقدت اللجنة المكبرة برئاسة "رشاد" مدرسة أولاد حمادي الاعدادية بقرية ابو دياب شرق وأجرت تقيماً لمستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ في مادة العلوم بحضور السيد مكين مينا موجه أول العلوم داخل فصول المدرسة، وقررت إحالة معلمة مادة العلوم للشئون القانونية لضعف مستوى التلاميذ الدراسي في المادة وحثت هيئة التدريس على بذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح والارتقاء بالمستوى الدراسي بالتلاميذ.

كما تفقدت حجرة الاقتصاد المنزلي بالمدرسة وقررت إحالة معلمة الاقتصاد المنزلي للتحقيق لعدم تفعيل المنهج وسوء نظافة الحجرة وتابعت انتظام الحضور والانصراف وتفعيل الإشراف اليومي ونظافة المدرسة وقررت رشاد تحويل المدرسة للشئون القانونية لمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

وأكدت رشاد على استمرار قيام اللجنة المكبرة بجولاتها الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار على اعتبار ان التعليم يعد أحد الركائز في التنمية والبناء.