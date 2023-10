قبل وفاته الصادمة .. تشاندلر بينج: جينيفر أنيستون من اكتشفت إدماني

بعد العثور على جثته في حوض الاستحمام الخاص به أمس، كشفت مصادر مقربة من الممثل الأمريكي ماثيو بيري، الشهير بدوره كتشاندلر بينج في مسلسل فريندز، ارتباطه بعلاقة صداقة وطيدة بزميلته الممثلة جينيفر أنيستون.

وعلى الرغم من انتهاء الموسم العاشر من مسلسل Friends الشهير في مايو 2004، جمعت بيري علاقة صداقة طويلة مع أنيستون والاي اعتبرها بئر أسراره خلال صراعاته الموثقة مع الكحول والمخدرات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف الممثل، الذي عُثر عليه ميتًا أمس السبت عن عمر يناهز 54 عامًا، أنهما ظلا على اتصال وثيق.

وصرح ماثيو بيري لديان سوير عن الممثلة التي لعبت دور راشيل جرين خلال مقابلة في أكتوبر 2022: "لقد كانت هي من تستمر في التواصل معي ومحادثتي تلفيونيا أكثر من غيرها، مؤكداً أنا ممتن لها حقًا على ذلك".

وكشف بيري ان أنيستون هي أول من واجهته بشأن إدمانه أثناء تصوير المسلسل الهزلي الناجح عندما كانت الأعراض غير قابلة للتجاهل قط.

قالت أنيستون، البالغة من العمر الآن 54 عامًا، لبيري في ذلك الوقت، أثناء استراحة أخلال تصوير فيلم Friends عندما كان يحظى بشعبية كبيرة بين المعجبين: "نحن نعلم أنك تتعاطى المخدرات" ووصف بيري تلك اللحظة التي واجهته فيها زميلته بالصادمة.

وأضاف في إشارة إلى إدمانه: "كان يجب أن أكون بين نخب المدينة، لكنني كنت في غرفة مظلمة لا أجتمع مع أي شيء سوى تجار المخدرات .. وحيدًا تمامًا".



واعترف نجم The Whole Nine Yards بأنه كان يتناول ما يصل إلى 55 حبة فيكودين يوميًا، مما ساهم في انخفاض وزنه بشكل ملحوظ.

واعترف بيري "لم أكن أعرف كيف أتوقف"، في مقابلة مع مجلة People العام الماضي.